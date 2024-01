Così la Coppa d’Africa condiziona la risalita del Napoli

La Coppa d’Africa si porterà via un bel pò di calciatori, protagonisti o semplici comprimari della Serie A, che si apprestano a volare in Costa d’Avorio per prepararsi alla manifestazione continentale organizzata dalla CAF. Trascurando, almeno in questa sede, la stupidità mascherata da poca lungimiranza di chi pianifica i calendari, inserendo nel bel mezzo della stagione un torneo che dura un mese, appare evidente l’impatto sulle dinamiche di squadre tipo il Napoli, obbligato a privarsi in una fase delicatissima della temporada di Anguissa e Osimhen, titolarissimi in due nazionali storicamente assai competitive.

Naturalmente la data del loro ritorno dipende dai risultati. Comunque un bel problema per gli azzurri, perchè durante la Coppa d’Africa sono in programma almeno cinque turni di campionato. In effetti, se Camerun e Nigeria arrivassero in fondo al torneo, il Napoli per esempio sfiderebbe in trasferta Torino, Lazio e Milan senza centravanti e mezzala di riferimento in mediana. Il disagio maggiore per i Campioni d’Italia, tuttavia, si presenta soprattutto nella Supercoppa Italiana, per la prima volta a quattro squadre. Ergo, con la formula di semifinali e finale.

A proposito di semifinaliste. La Fiorentina invece avrà a disposizone Nzola, escluso dalla lista dei convocati dell’Angola, nonostante la sua federazione lo avesse inserito nell’elenco dei preconvocati a metà dicembre. Nei giorni scorsi, però, il centravanti dei gigliati aveva fatto trapelare la volontà di rifiutare la chiamata. Così da poter partecipare alla Supercoppa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati