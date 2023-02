Così attacca l’Empoli, con la “strana” coppia Satriano-Caputo

Il campionato passato l’Empoli fece malissimo al Napoli con Andrea Pinamonti, uno dei migliori giovani bomber della Serie A. Al di là della doppietta con cui stese gli azzurri, al culmine di una clamorosa rimonta, che praticamente estromise i ragazzi di Spalletti dalla volata scudetto finale, i numeri personali del centravanti oggi al Sassuolo avevano contribuito non poco a tenere i toscani fuori dalla zona retrocessione.

Insomma, il cruccio principale che finora ha angustiato maggiormente Paolo Zanetti è proprio capire a chi affidare le sorti della prima linea. Con 22 gol in 23 giornate, infatti, appare sin troppo evidente la difficoltà della sua squadra nel convertire le potenziali occasioni pericolose in reti effettive.

Inesperienza e ritorni

La partenza del principale terminale offensivo dello scorso anno ha aperto una falla al centro dell’attacco dell’Empoli, che ha pensato possa essere ricucita dall’arrivo dalla coppia composta da Martin Satriano e Ciccio Caputo, tornato a gennaio al Castellani.

Talento palesato solamente a tratti con la maglia del Brest, l’uruguagio (classe 2001) potrebbe coniugare tecnica e potenza, avendo tanti muscoli negli arti inferiori.

Di lui si conservano bellissimi video amatoriali dei 4 gol realizzati in Ligue1. Magari un po’ pochini per legittimarlo come “salvatore della patria” empolese.

In un sistema di gioco come quello di Zanetti, che ambisce ad allungarsi sul campo attraverso l’uso del trequartista e le immediate verticalizzazioni, poter contare dunque su un profilo del calibro dell’ex Sampdoria, rappresenta una valvola di sicurezza. Che compensa la inadeguatezza in fase di finalizzazione dell’attaccante di proprietà dell’Inter.

Manchevolezze e scarsa lucidità nell’ultimo quarto di campo che hanno convinto la società a cautelarsi proprio prendendo Caputo durante il mercato di riparazione, esperto (quasi 34 anni…) mestierante nell’antica arte di segnare con una certa continuità.

Una scalata da raccontare

Le stagioni impiegate a risalire la piramide del calcio italiano, partendo veramente dal basso (la Prima Categoria…) probabilmente hanno suggerito a Caputo che la “provincia” è la sua dimensione ideale. Non a caso, viene ricordato specialmente in simbiosi con il Sassuolo di De Zerbi, ben 32 gol in due campionati di A, tra il 2019 ed il 2021.

Un paradosso, considerando quanto lavoro ci sia dietro l’incredibile scalata che ne ha caratterizzato la carriera. L’aspetto in cui da sempre eccelle Caputo rimane l’essenzialità sotto porta. Senza concessioni all’estetica, oppure superflui barocchismi; forse perché privo di quella fisicità debordante che convertono le palle vaganti negli ultimi sedici metri in mortifere letture, trasformate poi in gol.

I suoi movimenti semplici, con o senza palla, pensati per creare separazione, influenzano la fase offensiva della sua squadra. E sono tutti orientati a prendere le misure al marcatore diretto, disorientandolo, rubandogli tempo e spazio. Quindi, mettersi nelle migliori condizioni per buttarla dentro, scattando sul filo del fuorigioco, cercando la profondità.

Generalmente, Caputo occupa il cono di luce tra i centrali, obbligando così la retroguardia ad appiattirsi. Immediatamente dopo, viene incontro. In alternativa, si defila, creando spazi vitali per gli inserimenti di Baldanzi. Invece, se riceve con l’uomo addosso, protegge palla, appoggiandosi con il corpo, usando l’avversario alla stregua del più classico dei perni su cui girarsi o fare la sponda. Guai, inoltre, a distrarsi nel cuore dell’area. Si smarca fuori linea che è una bellezza.

In definitiva, gioca continuamente a rimpiattino con i difensori: Kim e Rrahmani sono avvertiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Approfondisci come gioca l’Empoli di Paolo Zanetti

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati