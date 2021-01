Cosa ci ha detto Napoli-Spezia

Il Napoli visto stasera contro lo Spezia in Coppa Italia ha messo in mostra la precisione che era mancata in campionato contro i liguri. Entrambe le partite sono state un massacro degli azzurri, ma in campionato assistemmo a una mancanza di imprecisione con ben pochi eguali nella storia della Serie A.

Lo stesso Vincenzo Italiano non fu per nulla contento della partita dei suoi, ma gli ospiti presero coraggio a seguito della miriade di gol mangiati dagli azzurri. C’è stata una tregua nell’ambiente, ma quella di oggi non può essere considerata una vittoria toccasana, visto che deve essere seguita da più successi consecutivi. Il Napoli di quest’anno ha abituato a goleade a cui non hanno fatto seguito risultati positivi. E i due gol presi in un minuto nella ripresa sono sicuramente un campanello d’allarme. Ovviamente non a livello tattico ma di concentrazione e testa. Qualcuno è arrivato a scrivere che il passaggio al 4231 è stata la causa di ciò, ma è un discorso senza diritto di cittadinanza.

A prescindere dagli uomini in campo (lo Spezia era piuttosto rimaneggiato), i liguri hanno mostrato la solita enorme disorganizzazione difensiva. La si era vista contro la Roma, stasera è stata ulteriormente accentuata. Italiano è apparso infuriato a più riprese, visto l’atteggiamento dei suoi.

Lo Spezia è facilmente attaccabile con le imbeccate, vista la difesa alta e le linee poco strette e organizzate. Il Napoli ha colpito senza alcun affanno, consolidando poi il possesso palla nel primo tempo. Nella ripresa c’è stato invece un calo di concentrazione che ha fatto imbufalire Gattuso.

I detentori del trofeo non sono tuttavia guariti magicamente oggi. C’era voglia di rivalsa, ma va data continuità a questi risultati. Gli azzurri erano nella loro comfort zone tatticamente. I ragazzi di Gattuso saranno tuttavia chiamati a partite ben più rognose, contro avversari decisamente più tosti. In più, ci sarà un tour de force terribile, che dovrebbero avere luogo rispettivamente nella prima e nella seconda settimana di febbraio. E subito dopo ci saranno i match di Europa League.

Il coefficiente di difficoltà nel mese di febbraio sarà elevatissimo, a causa dei tantissimi impegni ravvicinati piuttosto che per gli avversari. Non può che “perplimere” tuttavia questa grande determinazione messa in campo dagli uomini di Gattuso ora che hanno ricevuto tre mensilità arretrate… Ai posteri l’ardua sentenza!