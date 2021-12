Corsi (Pres. Empoli): “Non verremo a Napoli a fare barricate”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, nel corso del consueto appuntamento quotidiano che la trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” ha con i principali protagonisti del campionato.

Il patron dei toscani è apparso in gran forma e le sue parole hanno già anticipato alcuni tra i principali temi che alimenteranno la sfida con il Napoli, nonostante gli azzurri partenopei debbano prima risolvere la questione legata al passaggio del turno in Europa League.

“Previsioni su Napoli-Empoli? Siamo onorati di poter giocare contro una squadra così importante nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. È certo che non verremo a fare barricate, non fa parte del nostro DNA…”.

Chiaramente, l’Empoli non intende affatto scendere nel catino di Fuorigrotta con l’intenzione di fare da vittima sacrificale. Anzi, la posizione di classifica dei toscani suggerisce ai padroni di casa una certa precauzione.

“Che effetto fa avere solo quattro punti di distacco dalla zona Europa League? Sono più interessato ai tredici di vantaggio su Cagliari e Genoa. In passato siamo retrocessi avendo undici punti di vantaggio sulla terzultima posizione, quindi l’attenzione deve essere sempre massima. L’Empoli è l’ultimo baluardo dei giovani calciatori italiani? Per un ragazzo italiano Empoli è la piazza opportuna per valorizzarsi. Dispiace affrontare squadre composte esclusivamente da stranieri”.

Ad un certo punto, le parole di Corsi sono orientate a stemperare eventuali polemiche arbitrali, visto e considerato che da Sassuolo in avanti, l’ambiente napoletano si sente un pochino danneggiato dai direttori di gara.

“La designazione di Marinelli? Mi piace che ad arbitrare la gara sia un maresciallo, mi sento tutelato...”.

La trasferta all’ombra del Vesuvio rappresenta anche l’opportunità per incontrare un vecchio pupillo del presidente empolese.

“Di Lorenzo? Pur non essendo giovanissimo quando è arrivato a Empoli, ero convinto che potesse arrivare in Nazionale. Ha aumentato la massa muscolare, fisicamente è dirompente e questo spiega perché sia uno stakanovista. Non a caso funge da paragone per coloro che sono attualmente nella nostra rosa…”.

La gara del Maradona Stadium significa pure mettere in vetrina l’ennesimo gioiello di casa Empoli, ovvero quel Fabiano Parisi che piace davvero a mezza Serie A, Napoli compreso.

“Contatti con De Laurentiis? Non ci sentiamo da qualche settimana, il rapporto con lui è molto cordiale”.

