Corsi: “A Giuntoli piace molto Viti. Luperto? Possiamo riscattarlo entro il 15 giugno”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della radio ufficiale del Calcio Napoli:

“Spalletti arrabbiato dopo la rimonta del Castellani? Le partite hanno sempre il solito sapore, non credo che per lui sia differente perdere contro l’Empoli o altre squadre. Per noi è stata una gioia immensa, non si vinceva da tanto tempo. La nostra vittoria allo Stadio di Napoli non fu estemporanea, ma abbiamo bissato anche in casa. Riscatto Luperto? Sebastiano è cresciuto ed è diventato affidabile. Abbiamo tempo fino al 15 giugno, faremo delle valutazioni. In difesa abbiamo un giocatore che secondo noi giocherà al top in Italia o all’estero, Viti. Non credo che in estate riusciremo a trattenerlo. Ci sono apprezzamenti più che richieste, anche qualcosa in più. Giuntoli ha chiesto Viti? Con Cristiano ci si confronta, a dicembre ha espresso un apprezzamento nei confronti del ragazzo. Una squadra importante ha un centrale di sinistra in uscita e pensa di comprare Viti. La Juventus o il Napoli? No, è una squadra estera. Parisi, Asllani e Bajrami col Napoli? Non so, abbiamo la sensazione che abbiamo 8-9 giocatori in prestito e finora più che di mercato vero si parla di pensieri“

