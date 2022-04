Corsa Scudetto: le “squadrette” da temere

Mancano solo 7 giornate di campionato per decretare il vincitore della Coppa Campioni d’Italia.

Eppure guardando la classifica è difficile prevedere, con una percentuale consistente, quale delle prime tre sulla lista possa essere la potenziale vincitrice.

Analizziamo le due milanesi e la capitale del meridione…

“Se vincesse il Milan compierebbe un miracolo” (Eraldo Pecci)

Il Milan in assoluto è il club italiano che è riuscito nel corso degli anni, tra alti e bassi, a collezionare più vittorie.

I momenti critici del Milan infatti sono stati due nel 1980 e 1982 legati allo scandalo del Totonero. La svolta del Milan è arrivata con l’acquisto della società sportiva da parte di Silvio Berlusconi.

Con l’ex presidente rossonero infatti la squadra è riuscita a vincere 8 scudetti su 18 totalizzati. L’ultimo risale al campionato 2010/2011

Dunque per il Milan l’ipotetica vittoria dello scudetto rappresenterebbe il ritorno alla gloria di un club storico, che dalla vetta dell’Olimpo per più di dieci anni è caduta nel vuoto dell’oblio”

Lo spiega perfettamente Arrigo Sacchi ” Vincerà chi oserà di più, chi avrà meno paura. Il Milan può vincere, è la squadra più europea di tutte. A patto però di essere sempre un collettivo, solo così compensa i difetti dell’inesperienza. I rossoneri hanno avuto tanti infortuni, eppure sono lì davanti a tutti. Quando perdono uno, dalla panchina ne entra un altro e quasi nessuno se ne accorge. Se dovesse vincere, sarebbe un’impresa storica, anche per la gestione oculata dei conti che sta facendo la proprietà. Diciamo che sarebbe una vittoria doppia”.

Il Milan, se vuole mantenere il primato in classifica e tentare nello SCUDETTO, non può permettersi di perdere la concentrazione perché nella prossima giornata di campionato dovrà scontrarsi con il Torino; una squadra ostica che sa mettere in difficoltà l’avversario.

“Se l’Inter non vince lo scudetto sarebbe un fallimento come la Juve” (Antonio Cassano)

L’Inter è la squadra, tra le tre in classifica, ad aver totalizzato più scudetti, il diciannovesimo nella stagione 2020/2021 vantando la supremazia della Serie A, in quanto è l’unica squadra di calcio italiana a non essere mai retrocessa in Serie B.

Ma si sa “da grandi poteri derivano grandi responsabilità“. La responsabilità dell’Inter infatti è quella di continuare il percorso sulla scia della vittoria dello scorso anno. I tifosi lo pretendono cosi come il presidente Steven Zhang.

Anche in questo caso la guardia non deve abbassarsi. Infatti nella prossima giornata l’Inter si dovrà scontrare con il Verona. La squadra di Tudor è molto complicata perché sebbene sia la 9° in classifica ha sempre contribuito a cambiare le carte in tavola.

“Se vincesse il Napoli sarebbe lo scudetto di tutto il Sud” ( Luigi de Laurentiis)

La storia del Napoli è tra le più romantiche della Serie A. Una squadra che ha vissuto di alti e bassi, che ha goduto solo per due volte la gioia di vincere lo Scudetto.

Tuttavia ha avuto la fortuna di vivere per ben 7 anni il fenomeno di un giocatore, amato in tutto il mondo, di nome Diego Armando Maradona.

Il Napoli non è la prima volta che si avvicina alla vittoria del terzo scudetto, infatti già nel 2018 con Maurizio Sarri il Napoli per un soffio non è riuscita a collezionare il terzo trofeo.

La mancata vittoria del Napoli diventò presto un caso mediatico, soprattutto dopo le parole di Sarri il quale sostenne che il campionato lo avevano “perso in albergo” dopo la vittoria “fortunata” della Juve.

Infatti il dispiacere degli azzurri arrivò proprio in albergo a Firenze, luogo in cui il Napoli giocò la sua ultima partita di campionato contro i viola.

La prossima giornata di campionato per il Napoli sarà quasi un tuffo nei ricordi contornato da una “sana” rivalità. Si perché il Napoli di Spalletti giocherà per la vittoria, non solo per la corsa allo scudetto ma anche per una rivincita su quella squadra che ha infranto il loro sogno di gloria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati