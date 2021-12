Corsa in vetta: trappole ed incognite del calendario

Analizziamo il calendario delle quattro sorelle fino a Natale

Gestione del momento, capacità di limitare infortuni e insidie. E’ questo il diktat da fare proprio per le squadre che stanno facendo meglio in campionato finora. Milan, Inter, Napoli e Atalanta sono quelle che, fino a questo momento, hanno avuto maggior costanza di rendimento in Serie A e occupano infatti, i primi quattro posti della classifica. Sebbene fin qui abbiano sfoggiato prestazioni e risultati che le altre concorrenti non hanno eguagliato, il campionato è ancora lungo. Gli intrecci calcistici potrebbero regalarci ulteriori sorprese e portare, chissà, a dei cambiamenti negli equilibri gerarchici che finora ha mostrato il nostro campionato. Analizziamo insieme il calendario delle prime quattro fino alla pausa natalizia.

Calendario del Napoli

Il Napoli, dopo i risultati deludenti contro Sassuolo e Atalanta, ha la possibilità di rifarsi in Europa League contro il Leicester City. La gara contro gli inglesi sarà fondamentale per il passaggio del turno che, in caso di non vittoria, potrebbe essere fortemente compromesso per gli uomini di Spalletti. Bisogna poi ritornare a premere sull’acceleratore in campionato; il Napoli, dopo il turno europeo, giocherà una partita sulla carta agevole contro l’Empoli e poi una di cartello contro il Milan capolista. Quella contro il Milan sarà una gara crocevia per la stagione degli azzurri, i quali sono chiamati a cercare una vittoria a San Siro per evitare di perdere ulteriori punti fondamentali. Subito dopo la trasferta di Milano, il Napoli chiuderà il 2021 con una gara interna contro lo Spezia di Thiago Motta.

Calendario delle milanesi

Le due favorite per lo scudetto finale sono proprio Inter e Milan. Le due milanesi sembrano essere le squadre più in forma ed attrezzate per arrivare fino in fondo alla competizione.

L’Inter sarà impegnata martedì in Champions League nella gara in trasferta contro il Real Madrid. Una gara che vale il primo posto nel girone ma che vede i nerazzurri già qualificati per gli ottavi. Il Milan, anch’esso impegnato col turno infrasettimanale di Champions, giocherà contro il Liverpool di Klopp. Una gara fondamentale valevole per il passaggio del turno. I rossoneri sono chiamati alla vittoria.

Superato il turno infrasettimanale di Champions, i ragazzi di Inzaghi troveranno il Cagliari. Una gara apparentemente facile ma da non sottovalutare. Il Milan, invece, se la vedrà contro l’Udinese fuori casa. I friulani sono un gruppo organizzato, capace di mettere in difficoltà anche una big come la squadra di Pioli.

Chiuderà l’anno solare l’Inter con le partite contro Salernitana e Torino. Sicuramente due squadre non irresistibili contro le quali il minimo sindacale sono i 3 punti. Il Milan, dal canto suo, chiuderà il 2021 giocando prima contro il Napoli in casa e poi contro l’Empoli in trasferta. La gara contro i partenopei sarà uno scontro diretto molto importante per il prosieguo della stagione, contro l’Empoli di Andreazzoli il diavolo dovrà trovare la via della vittoria.

Calendario dell’Atalanta

La Dea, per l’ennesimo anno, si trova nell’élite del calcio italiano. Entrata tra le grandi da cenerentola, ormai è una certezza della Serie A, tra le prime quattro in pianta stabile. La sensazione è che quest’anno la squadra di Gasperini abbia fatto un ulteriore passo in avanti dal punto di vista mentale.

Vittorie contro il Napoli al “Maradona” o contro la Juventus all’Allianz Stadium non arrivano per caso; sono figlie di una programmazione sportiva encomiabile ed un progetto tecnico capace di esaltare ogni singolo membro del gruppo orobico. Scopriamo il calendario di Zapata e compagni.

L’Atalanta sarà impegnata mercoledì in Champions League, in una partita contro il Villarreal che vale la qualificazione al turno successivo dell’Europa che conta. Sarà poi chiamata a rispondere, ancora una volta, presente in Serie A. Questa volta però non sarà semplice. I bergamaschi infatti dovranno giocare in trasferta contro il Verona. La squadra allenata da Tudor ha mostrato grande solidità e compattezza, non a caso ha accumulato finora 23 punti in campionato, con una media punti casalinga molto alta.

Le restanti due partite che dovrà disputare l’Atalanta sono contro Roma e Genoa. Entrambe le squadre non navigano in buone acque, ma occhio a sottovalutare gli avversari. L’imperativo categorico è sempre uno: vincere.

Leggi anche il report dell’allenamento del Napoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati