Corriere di Verona: “Simeone e Barak, c’e’ anche il Napoli”

L’edizione odierna del Corriere di Verona dedica un titolo all’interesse del Napoli per due calciatori del Verona, Simeone e Barak. Le cessioni del Cholito e del centrocampista ceco – scrive il giornale – sono da considerarsi certe.

“Anche il Napoli entra nell’asta per Giovanni Simeone. Il Cholito, riscattato dal Verona (10.5 milioni di euro il costo per rilevarne il cartellino dal Cagliari), è un obiettivo di molti club, sia in Italia che all’estero. A lui ha pensato la Juventus per dare a Dusan Vlahovic un cambio ideale, su Simeone c’è sempre la Lazio. Ora si è fatto avanti il Napoli, che vuole allargare le scelte per l’attacco. Per Giovanni ci sono anche, in Spagna, Valencia, Siviglia e Villarreal, e in Inghilterra l’Arsenal e il Newcastle. La quotazione di Simeone è di 20 milioni.“

