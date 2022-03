Corriere dello Sport: Missione Anguissa

Buongiorno a tutti, il Corriere dello sport titola Missione Anguissa, Tavolo aperto con il Fulham, si cerca l’accordo. Il Napoli tratta il riscatto del Mediano. Spalletti lo ritiene uno dei punti fermi. Il Fulham chiede 15 milioni, Che festa, e’ nato Ciro Mertens. Nel taglio in alto invece si parla di Sinisa Mihajlovic ed il titolo e’ SINISA NON SI SPEZZA, Annuncio shock,”Daro’ un’altra lezione alla malattia”, Il tecnico Serbo, gia’ sottoposto nel 2019 al trapianto di midollo a causa della leucemia, sara’ nuovamente ricoverato al Sant’Orsola. “Stavolta gioco d’ anticipo, so cosa fare” . In ultimo, di spalla, si ritorna a parlere del tecnico della Nazionale Roberto Mancini, e sembrerebbe che il ct sia stato convinto a restare proprio grazie al presidente della Figc Gravina. Il titolo e’ Gravina:”Mancio resta”

