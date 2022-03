Corriere dello Sport: L’ultima ora di Mancini

Buongiorno a tutti, il Corriere dello Sport stamane titola L’ultima ora di Mancini, Shock Italia, dopo il nuovo addio al Mondiale, Gravina gli chiede di restare, e lui prende tempo. E’ spunta anche Pirlo. La Figc spera che il tecnico sciolga le riserve gia’ in Turchia. Per gli azzurri “clausura” fino a domani a Coverciano. In alto possiamo leggere anche una notizia che riguarda il Calcio Napoli che titola Il regalo di Insigne, Lorenzo, vuole salutare Napoli con lo scudetto, e cerca un finale da protagonista, otto partite per sorpassare il MIlan. Ed anche Mertens prepara la sorpresa ,l’uomo dei record titolare a Bergamo.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati