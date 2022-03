Corriere dello Sport: Januzaj tentazione Napoli, si svincola a Giuigno

Il Corriere dello sport, nella edizione odierna, ci parla di due notizie di mercato riguardanti il Napoli del futuro. Uno e’ Sinisterra del Feyenoord, dove la notizia compare in prima pagina, mentre all’ interno vi e’ la “tentazione” Januzaj, che si libera dal suo club a parametro zero! E sembrerebbe che il Napoli ci stia pensando, e che in lui si sia individuato, il sostituto di Insigne. Ecco di seguito, quanto pubblicato nella edizione odierna del Corriere dello Sport: : “La prima tentazione, quella che il mercato ti scaraventa sotto al naso, perché c’è sempre un manager che t’avvisa, si chiama Adnan Januzaj (27 anni), un presente alla Real Sociedad, un passato al Manchester United: uno che ha studiato con Rooney e Giggs, uno che nel grande calcio è stato lanciato da sir Alex Ferguson, che non ha mai rispettato pienamente le attese ma che certo non ha neanche disperso quel patrimonio tecnico che si porta appresso sin dalla culla. A giugno si svincola”.

