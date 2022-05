Corriere dello Sport: Giuntoli vuole Cambiaso al Napoli, se salta Olivera lui l’alternativa

Il Corriere dello Sport, nella edizione odierna, ha pubblicato la notizia di mercato che riguarda il Napoli, per un interessamento concreto degli azzurri al difensore del Genoa, Andrea Cambiaso, pallino del DS del Napoli, che sarebbe un’ alternativa a Matias Olivera del Getafe, visto che il presidente spagnolo Angel Torres sta giocando al rialzo:

“Il pupillo di Giuntoli in realtà si chiama Andrea Cambiaso (22), un rapporto diretto sin da Savona, contatti che sono rimasti frequenti, una stima che è andata crescendo e una scadenza contratto (2023) che può rappresentare un elemento a favore. Su Cambiaso il Napoli si è allertato in epoca non sospetta, Giuntoli si era sbilanciato nell’estate del 2021, sarebbero pronto a rifarlo”.

