Corriere dello Sport: Avanti con Mancini

Buongiorno a tutti, il Corriere dello sport titola Avanti con Mancini, Oggi parla il CT , poi gli azzurri in Turchia: Conferma sempre piu’ vicina. Il piano Figc-tecnico: Rilanciare insieme il calcio italiano e la Nazionale. Piu’ spazio ai nostri talenti, limitando gli stranieri soprattutto nei settori giovanili. Domani tocca a Zaniolo e Scamacca. Nel taglio centrale invece, una notizia di mercato per i tifosi azzurri Sinisterra, 18 gol ed 11 assist. Il Napoli e’ in prima fila. Il Colombiano ha 22 anni, e gioca nel Feyenoord

