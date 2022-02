Corriere della Sera: Europa, Infortuni ,calendario, tutti i problemi del Napoli

La testata giornalistica Corriere della Sera, con sede a Milano, stamane fa due conti in casa Napoli, ed analizza il momento azzurro, focalizzando Europa, Calendario ed i continui infortuni ai propri calciatori, ecco quanto emerso da questa ricerca sui malesseri di casa Napoli, anche per cio’ che concerne la lotta scudetto, come a dire Ci teniamo ben volentieri l’incertezza, che però fa rima con modestia rispetto al resto dell’Europa che conta.

“Nessuno sembra voler scappare. Una specie di surplace, che ricorda gli anni d’oro del ciclismo su pista. In questo inizio del 2022 nessuna delle pretendenti al titolo ha fatto l’en plein o ci è andata vicina. Il Napoli ha conquistato 15 punti in 7 partite, uno in più del Milan, 7 più dell’Inter.

Il Napoli ha molti problemi da risolvere: gli infortuni, la gestione dell’Europa League che porta via moltissime energie e a Cagliari si è visto, il calendario complicato a cominciare dalla trasferta con la Lazio (prima del Milan) e poi quelle di Verona e Bergamo. La forza di Spalletti è la difesa, la migliore della serie A, con appena 18 gol subiti. Osimhen promette di fare la differenza, ma gli ultimi due pareggi, in casa con l’Inter e in trasferta a Cagliari, dopo 4 vittorie di fila, sono occasioni perse. Per lo scudetto bisogna cominciare a correre”.

