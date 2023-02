Corriere della Sera: “Anche in 10 superiorità imbarazzante…”

Il Corriere della Sera ha esaltato il Napoli di Luciano Spalletti che ha vinto anche contro l’Empoli per 0-2:

“Anche in 10, per la prima volta in stagione, la superiorità del Napoli è imbarazzante. Spalletti, come un consumato direttore d’orchestra, gestisce la sua banda alla perfezione: c’è il gioco, c’è l’anima, c’è la voglia di andare oltre ogni limite. E chi entra non fa rimpiangere chi esce, come Elmas, decisivo dietro la punta. Una squadra feroce, quasi imbattibile, con numeri da record: l’ottava vittoria consecutiva in campionato dopo lo scivolone a San Siro contro l’Inter è anche l’undicesima in trasferta nella stagione come solo il Celtic Glasgow e nessuno nei campionati migliori d’Europa. E la difesa, che non prende gol da cinque partite, è impenetrabile”.

