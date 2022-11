Corriere dell Sera: “Il risveglio di Leo, il nuovo D10S”

“Il risveglio di Leo, il nuovo D10S”, titola l’edizione odierna del Corriere della Sera richiamando, anche se non direttamente, l’eterno paragone con Maradona. Il riferimento è il trionfo dell’Argentina guidata da Messi contro il Messico. Ecco quanto si legge all’interno dell’articolo:

“Negli striscioni stesi in terra davanti allo stadio Lusail, piccoli altari laici improvvisati, nelle maglie in giro per Doha addosso a tifosi veri e finti, la faccia che compare è quella di Diego. Il nuovo è già arrivato, il passato non può andare via. Leo resta lì in mezzo, solo nella sua grandezza, piccolo nella maestosità dello stadio Lusail. Sembra schiacciato, sembra perso. Per oltre un’ora è il solito Messi della Nazionale, con l’eccezione della Coppa America vinta contro il Brasile che sembrava aver cambiato tutto e, chissà, forse lo ha fatto davvero. […] Diego ha preso per mano (di Dios) un popolo e l’ha portato al Mondiale, Leo rischia per un’ora di accompagnarlo fuori”.

“Al 19’ del secondo tempo – si continua a leggere – però, Di Maria gli dà la palla in orizzontale, Leo ha il tempo per mirare di sinistro, un tiro preciso più che potente, è il gol che inizia un’altra storia. Lo sguardo è spiritato, niente a che vedere con quello stravolto di Diego, però le presenze mondiali adesso sono 21 pari così come sono pari i gol, 8 (Batistuta è a 10). È un primo passo. È l’iniezione di fiducia di cui l’Albiceleste aveva un bisogno vitale”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati