Corrado Orrico, ex tecnico dell’ Inter, ed oggi opinionista sportivo, e’ intervenuto ai microfoni di Skysport, raccontando il suo pensiero sul tecnico del Napoli Luciano Spalletti, definendolo “sciamano”. Ecco quanto riferito dal ex allenatore toscano:”“Spalletti è uno sciamano. Ha delle capacità dialettiche, di pensiero e di azione che sono tipiche dell’uomo stravagante che può turbare in modo positivo qualunque gruppo di lavoro”.

