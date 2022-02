Corrado Ferlaino: “Napoli- Inter, tornano i bei tempi…sperando che non vi saranno azioni di disturbo esterne”

A questo appuntamento, non poteva mancare l’ex Presidente del Napoli Corrado Ferlaino.

Colui che porto’ Maradona in azzurro, e costrui’, con Italo Allodi, prima, e Luciano Moggi poi, il Napoli che vinse 2 scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana .

Quale occasione piu’ ghiotta per l’Ingegnere, in questa intervista rilasciata al Corriere dello Sport, nel ricordare come Milano “temesse“, e non solo la citta’ meneghina, il Napoli di Maradona, Careca, Giordano.…che cambio’ le gerarchie del calcio italiano in quel periodo.

E la “frecciatina“, che non e un caso, di fare attenzioni ad eventuali “fattori esterni”, giunge da monito ,ma anche da stimolo, proprio per chi oggi vive questo big-match, che puo’ cambiare la storia di questa stagione azzurra, proprio nel tempio che fu’ di Diego .

Ma ecco le dichiarazioni di Corrado Ferlaino rilasciate al quotidiano sportivo Corriere dello Sport:

“Napoli contro Milano, sperando non ci siano fattori esterni”, parole di Corrado Ferlaino al Corriere dello Sport. L’ex presidente del Napoli parla così del momento attuale degli azzurri: “Napoli che sfida le due Milano è proprio un gran bel revival. Possiamo soltanto sperare nell’epilogo giusto. Il Napoli quattro anni fa era in corsa per lo scudetto, poteva vincerlo e comunque giocarselo se non ci fosse stata quella Inter-Juventus e quella decisione di Orsato. Ora mi capita di leggere anche che a decidere quella stagione fu la sconfitta di Firenze: e mi viene da ridere, perché immagino cosa fu per i ragazzi l’immagine di quel contatto sul quale l’arbitro sorvolò e come scesero in campo, nel successivo pomeriggio. Per me, erano sotto shock”.

