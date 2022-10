Roma-Napoli: “Cori contro i Napoletani? Simbolo di Manifesta Inferiorità’!”

Il match di cartello della prossima giornata, allo stadio Olimpico di Roma, del campionato italiano di Serie A sarà quello che vedrà opposta la Roma di José Mourinho al Napoli di Luciano Spalletti. Sarà una sfida ad alta quota. I giallorossi sono infatti quarti in classifica, i campani primi. Un tifoso della Roma è intervenuto nel corso della trasmissione Giochiamo d’Anticipo, programma in onda sulla emittente Tele Vomero:

“Tifo per la Roma, ma spero che il Napoli vinca lo scudetto perché gioca meglio di tutti”.

Roma-Napoli, Il tifoso giallorosso ha poi aggiunto:

“Mi dispiace solo che in occasione del match con gli azzurri non vedremo all’opera Paulo Dybala. La presenza dell’argentino in campo avrebbe assicurato uno spettacolo ancora più godibile. Infine voglio dire la mia sui cori anti-Napoli. Il vero motivo è questo: si sentono inferiori. Quando sai di non potere arrivare ai livelli del tuo avversario, lo offendi per cercare in qualche modo di colpirlo. Questa è la tattica dei perdenti”.

