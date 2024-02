Corbo: De Laurentiis fuori dallo spogliatoio!

Non poteva mancare l’opinione del giornalista de La Repubblica, Antonio Corbo, sul nuovo ribaltone in casa Napoli.

Intervenuto, quest’oggi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, commenta così la decisione di De Laurentiis:

“Scelta inevitabile. A questo punto se il presidente scendendo nello spogliatoio, durante l’intervallo della partita contro il Genoa, si è reso conto di una situazione fuori controllo, non poteva fare altro. Mazzarri ha avuto il difetto, di farsi andare bene tutto, pur di tornare ad allenare. Anche sul mercato non ha fatto richieste, sono arrivati calciatori un po’ a caso, senza prendere ciò che realmente serviva, come un difensore centrale”

Calzona può essere la scelta giusta, ma deve stare attento, secondo Corbo:

“Calzona conosce bene l’ambiente, i calciatori li ha già allenati, conosce perfettamente il modulo di Spalletti. Deve stare solo attento a De Laurentiis, deve tenerlo fuori dallo spogliatoio. Chiudersi con la squadra, lasciando fuori interventi esterni. Se sarà in grado di fare questo, allora andrà bene, altrimenti farà la fine di Mazzari”

Un elemento che, secondo il giornalista campano, sia stato causa di molte delle difficoltà, di questa stagione:

“Purtroppo De Laurentiis è dovuto scendere, diverse volte negli spogliatoi, quest’anno. Dico purtroppo perché questa non è mai una cosa positiva. Il Presidente ora deve fare un passo indietro, lasciando lavorare il nuovo allenatore”

Cosa che si augura tutta Napoli, il tempo delle rivoluzioni è finito, la stagione è ancora salvabile, nonostante tutto.

