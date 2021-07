Corbo scommetterebbe su Zanoli e Folorunsho: “Non li mollerei…”

Nel corso del consueto appuntamento quotidiano con la trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Antonio Corbo.

Sulle frequenze di Radio Marte, il giornalista ha voluto approfondire un tema emerso dall’amichevole contro la Pro Vercelli. Ovvero, l’utilizzo di un paio di giovani, che hanno destato un certo interesse nei tifosi e negli addetti ai lavori.

“Ai tifosi dico di ricordare i nomi di Zanoli e Folorunsho. Il primo ha gamba ed è fortissimo. Il secondo ha già 23 anni, ma non significa niente. Il calcio a volte si accorge dei giocatori un po’ tardi. Non li mollerei. Sono due nuovi acquisti. Magari li mandi in Serie B, si sentono fenomeni e poi si rischia di perderli!”.

Magari il centrocampista nato a Roma da genitori nigeriani potrebbe fare assai comodo, proprio adesso che Demme dovrà rimanere fermo ai box per almeno un paio di mesi. La fisicità imponente lo fa assomigliare non poco nelle movenze in mezzo al campo a Bakayoko. Ma del francese di origini ivoriane, la nota firma de “La Repubblica” non vuole assolutamente più sentire parlare: “Bakayoko? Ha deluso…“.

Il pensiero di Corbo sull’opportunità di valorizzare quei giocatori considerati, forse a torto, seconde linee, se non addirittura esuberi, da sbolognare in prestito quanto prima appare evidente. “Se un allenatore crede in un giocatore e un calciatore nel suo tecnico si possono ottenere risultati incredibili. Io ricordo che Pazienza con Mazzarri diventò un mediano quasi da Nazionale. Se i giocatori sono al posto giusto corrono di meno e rendono di più...”.

Insomma, al netto delle note scelte societari tese a calmierare i costi di gestione, tagliando drasticamente gli ingaggi, Corbo ha maturato una sua idea sulle scelte di mercato che dovrebbero ispirare la direzione sportiva del Napoli.

“Penso che il Napoli debba procedere alla vendita eventuale di alcuni giocatori. Se alcuni sono contesi bisogna prima procedere a vendere. Se dovessi suggerire al Napoli cercherei di fare qualche scambio, per rigenerare un po’ di entusiasmo. Ci sono giocatori stanchi e usurati. Quindi prima scambi e vendite e poi acquisti”.

Leggi le parole di Turrini. Anche “Scooter” punterebbe su Zanoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati