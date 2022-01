Corbo: “Per tentare di vincere lo Scudetto bisogna fare una cosa importante! Su Osimhen ed il tweet del Napoli …”

Antonio Corbo, noto giornalista del quotidiano “La Repubblica”, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”.

“Tagliafico? Non ce l’ho ben presente, non lo conosco bene. Nandez è stato determinante per il Cagliari, è un mediano esterno e potrebbe essere molto utile perché il Napoli ha giocatori molto centrali.

Scudetto? Non ne parlerei ed è il modo migliore per tentare di vincerlo. Vorrei che Spalletti desse qualche speranza in più però, nel senso che parlare sempre in maniera riduttiva o pacata va in controtendenza con quello che vuol dire il calcio, perché il calcio vende sogni. Il Napoli è più forte dell’obiettivo quarto posto, può arrivare almeno secondo e ci deve credere. Il Napoli deve credere in sé stesso, il male oscuro è la discontinuità e non è ancora guarita del tutto la squadra. Questo dovrebbe essere oggetto di una ricerca molto attenta.

Osimhen? Un piacere rivederlo perché con lui in campo il Napoli si rinnova in una versione nuova e avveniristica, dà una chance in più alla squadra, di fatto regala un cambio di scena. Deve continuare a lavorare e maturare. Con lui il Napoli può affrontare le avversarie in due modi diversi.

Il tweet del Napoli dopo Atalanta-Inter? Non c’è stato chiarimento, quindi si può lasciare spazi alle interpretazioni di ogni genere, anche maliziose. Ma le partite non si vincono con i tweet”.

