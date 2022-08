Corbo: “Mercato capolavoro! Il Napoli è il club che sa meglio operare sul mercato”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Repubblica, Antonio Corbo:

“Il Napoli ha operato molto bene sul mercato, ma non ha trovato forse il tempo per migliorare alcuni toni e modi nei confronti del pubblico, irritato o semplicemente in ansia. Il Napoli ha dimostrato che è il club che sa meglio operare sul mercato, prendendo giocatori importanti: i giocatori possono deludere, capita, ma sul piano tecnico Ndombele è un capolavoro di Giuntoli con la regia ovviamente del presidente. Ha portato a Napoli uno dei più profili più interessanti ma che al Tottenham non è stato valorizzato, preso con pochi spiccioli, con gli inglesi che partecipano e l’ingaggio e poi lo puoi riscattare se si impone. E’ un’ottima programmazione, il Napoli ha ridotto l’età media e gli ingaggi, conta questo e tenere il livello tecnico, non i sentimenti. E’ il miglior mercato dell’era De Laurentiis perché c’è programmazione, come quando c’era Benitez con il suo amico agente Quilon, mentre ora il Napoli s’è presentato con le sue risorse”

