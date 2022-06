Corbo: “Spalletti è convinto di una cosa. Su ADL…”

Antonio Corbo, noto giornalista ed editorialista de La Repubblica, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione di Radio Goal in merito al tecnico Luciano Spalletti e il presidente Aurelio De Laurentiis

“Inevitabile un leale confronto tra presidente e allenatore dopo le ultime dichiarazioni divergenti di Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis“

Spalletti è convinto di aver fatto un capolavoro quest’anno

Conoscendo bene Spalletti, non di persona ma studiandolo in tutti questi mesi, ho capito che il mister ci è rimasto male perché pensa di aver fatto un capolavoro quest’anno. Io al contrario credo che avrebbe dovuto provare a vincere lo Scudetto. Questa squadra secondo me è forte come l’anno scorso, forse anche un po’ di più. Ha riscattato Anguissa, ha comprato due calciatori come Kvaratskhelia e Olivera. Occorre un chiarimento urgente tra il presidente e l’allenatore, è inutile portare avanti questa dialettica fatta di pistole ad acqua. Se Spalletti non se la sente di garantire un piazzamento adeguato al valore della squadra,non c’è nulla di male se avverte De Laurentiis e poi si dimette“.

Poi su De Laurentiis si è espresso così:

“Vero, il pubblico è deluso. La squadra ha sfiorato e fallito lo scudetto più facile nella sua storia moderna. Il presidente annuncia che il Napoli farà di tutto per vincere. L’allenatore di rimando affida a Sky una elaborata smentita. Avverte che è difficile chiudere tra le prime 4. È solo l’inizio di una strisciante antitesi. Secondo le opinioni più diffuse, De Laurentiis ha fatto poco o nulla per lo scudetto 2022 e Spalletti l’ha perso in 14 giorni, dal 10 al 24 aprile, quando la squadra gli è scoppiata tra le mani. Fiorentina, Roma, Empoli: un punto in 3 partite, e ciao Milan. Quest’anno rischiano di far peggio”.

