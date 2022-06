Corbo: “ADL è sembrato sgarbato sia a me che ai tifosi. Spalletti deve essere più chiaro con tutti. Su Koulibaly e Mertens…”

Antonio Corbo, editorialista di ‘Repubblica’, è intervenuto a Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”.

“Il mercato del Napoli è confuso nella comunicazione, visto che il presidente ha attirato l’attenzione con la famosa ‘vil moneta’ e i riferimenti a Mertens e Koulibaly. È sembrato sgarbato sia a me che ai tifosi.

Il problema è che il Napoli sta costruendo discretamente la propria squadra, mentre il caso Mertens è archiviato nel momento in cui la società non vuole dare la stessa cifra richiesta dal belga.

A meno che Mertens non abbassi l’offerta non si troverà una soluzione.

Per quanto riguarda Koulibaly credo rimanga a Napoli per l’ultimo anno. Poi ci sarà tutto un anno per provare a raggiungere il rinnovo.

Ci sono dei giocatori che possono giocare di più o di meno, ma noi giornalisti dobbiamo parlare di fatti concreti. Bisogna anche capire i tecnici cosa pensano, se a Spalletti piace Deulofeu deve essere chiaro.

Gli allenatori devono sempre dire, prima dell’inizio del campionato, se la squadra è pronta.

Non so se Spalletti è contento, perché non lo conosco. Sicuro è contento di se stesso, ma deve essere più chiaro con tutti perché i napoletani amano la chiarezza.

Se Spaletti ritiene Ospina così importante, ma il presidente non vuole rinnovarlo, può dargli una fettina del suo stipendio.

I presidenti di calcio sono mercanti nell’interesse della società, e ad oggi non c’è un presidente che non curi i suoi interessi. Tutto il resto è una poesia che affascina i tifosi”

