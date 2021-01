Dopo la vittoria per 4 a 2 dei partenopei, che è valsa il passaggio del turno alla squadra di Gattuso, ai microfoni di Radio Marte c’è Gianfranco Coppola. L’ospite di Raffaele Auriemma è il Caporedattore per Rai Campania. Queste le sue dichiarazioni sul delicato momento del Napoli.

Confusione in società

“Io riesco a vedere, al momento, solo una scarsa struttura societaria che non dà un’idea di fermezza nelle proprie decisioni. Sta capitando di tutto, addirittura i giocatori che vanno a colloquio con i tifosi; il diesse in bilico come se si dovesse trovare per forza il colpevole. Non vedo più la capacità di essere all’altezza dei top club come lo si era negli anni passati”.

Poi un chiaro riferimento alle voci che vedrebbero Benitez vicino al Napoli: “Queste voci spifferate, io non so chi sia a mettere certe cose in giro…si, tra noi del settore si parla, ma tutto questo crea solo una situazione confusionale. Rischia ancora di più di penalizzare la compagine azzurra sui suoi obiettivi che al momento non vedono, ahimè, la rincorsa allo scudetto. Ormai l’attenzione si sposta dai risultati, vedete ieri”.

Bakayoko e Ruiz non sono Lampard e Desailly

Poi l’esperto di calcio continua: “Ho grande stima di Gennaro Gattuso, io non so chi è che gli metta in testa determinate idee sui moduli di gioco. Il centrocampo a due nacque nel Chelsea, quando a Lampard fu affiancato Desailly; sappiamo tutti che Bakayoko e Fabian non hanno i piedi buoni come quei due. Gattuso non ha gli uomini adatti per quel centrocampo”, conclude il giornalista Rai.

