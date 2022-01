Coppa Italia: Slitta a Giovedi la Gara tra Napoli e Fiorentina?

Il Covid ormai sia mettendo in gran “subbuglio” il calcio Italiano e non solo. L’ottavo di finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, valevole per gli ottavi di finale, in programma Mercoledi 12 Gennaio al Maradona, potrebbe esser slittata al giorno seguente, per il concomitante spostamento della gara tra Torino e Fiorentina di campionato a Lunedi 10 , sfruttando la scadenza di Blocco Asl di Domenoca sera. Inpratica, la Serie A prova a resistere, ma questo protocollo sembra poter non reggere l’attuale situazione epidemiologica.

