Napoli-Atalanta: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Cresce l’attesa all’ombra del Vesuvio. Tra poche ore, infatti, Napoli e Atalanta si giocheranno una fetta consistente della Coppa Italia. Per la semifinale d’andata in programma al Maradona Stadium entrambi gli allenatori sembra abbiano le idee abbastanza chiare circa gli undici da schierare.

Qui Napoli

La novità più clamorosa dovrebbe riguardare il sistema di gioco. Gennaro Gattuso appare orientato a cambiare radicalmente la disposizione in campo dei suoi uomini. Si profila all’orizzonte, quindi, il ricorso ai tre centrali difensivi. Con l’inserimento di Maksimovic al fianco di Manolas e Koulibaly.

Un tentativo di giocarsela “a specchio” o quasi con i bergamaschi, disegnando un 3-4-3 che contempla due terzini a tutta fascia. Di Lorenzo a destra, e uno tra Mario Rui o Hysaj a sinistra.

Un ballottaggio classico, quest’anno, tra le fila degli azzurri, come del resto, quello tra i pali. Con Ospina leggermente favorito rispetto a Meret.

Frangiflutti a centrocampo, la coppia Bakayoko–Demme. In attacco, il tridente “leggero”: Politano-Lozano-Insigne. Petagna inizialmente in panchina ed il messicano a fare da falso nueve.

Qui Bergamo

Per Gian Piero Gasperini le notizie capaci di confortargli la vigilia arrivano dall’infermeria. Il tecnico della Dea recupera Cristian Romero. L’argentino era risultato positivo al Covid e per questo motivo aveva saltato il match contro la Lazio. I due test successivi, invece, hanno dato esito negativo. Così, il difensore è tornato ad aggregarsi ai compagni per la trasferta partenopea.

Questa sera, dunque, formerà il terzetto di centrali assieme a Toloi e Djimsiti. Scelta obbligata, alla luce della squalifica di Palomino.

L’unico dubbio di Gasperini dovrebbe riguardare i laterali. Ancora indisponibile Hateboer, non al meglio della condizione, rientra Gosens, squalificato in campionato. Sul lato opposto verrà confermato Maehle.

In mezzo al campo giostreranno De Roon e Freuler. In avanti, il trequartista lo farà Pessina, con Ilicic e Zapata di punta.

Ovviamente, in porta, Gollini.

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Manolas, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. Allenatore: Gattuso.

ATATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

