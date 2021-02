Napoli: mentre il medico decide la cura, il paziente peggiora sempre più

Anche prima della partita, il futuro in casa Napoli appariva tutt’altro che roseo. La rottura tra Gattuso e ADL sembra davvero insanabile. Il motivo per cui non si è giunti ancora all’atto finale di un conflitto degno del più classico dei duelli rusticani va ricercato nella scelta del presidente di far decantare la cosa. Una sorta di tregua armata, strettamente connessa al momento agonistico che doveva affrontare la squadra in serata.

In alternativa, se non fosse stato impellente il match con l’Atalanta, De Laurentiis avrebbe optato per andare apertamente allo scontro con Ringho. Invece, ha preferito rinfoderare le pistole e rinviare più avanti l’inevitabile sfida all’O.K. Corral.

Perché adesso che la Coppa Italia è diventato un obiettivo privilegiato per cercare di salvare una stagione che aveva altre ambizioni, bisognava pensare a conquistare proprio l’accesso alla finale.

Ed il primo traguardo, quindi, doveva essere quello di vincere. Nonché provare a convincere della bontà di un certo tipo di calcio.

Un atteggiamento da vera provinciale

Eppure, certe volte ci vuole poco per comprendere che il trend difficilmente potrà essere invertito. All’Atalanta, per esempio, è bastato pochissimo per dimostrare un indiscutibile predominio rispetto ai padroni di casa. A tratti veramente imbarazzanti.

Un atteggiamento, quello palesato dal Napoli, da neopromossa in Serie A. Al contrario della squadra di Gasperini.

Già, la Dea. Provinciale trasformatasi in realtà, grazie a investimenti mirati in uomini e strutture. Un progetto assai ambizioso, affidato alle sapienti cure di una guida competente.

E’ innegabile, infatti, individuare chi sia l’architetto degli orobici. Un allenatore forse un po’ troppo sottovalutato dai Top Club (o presunti tali…), dopo la breve e fallimentare esperienza all’Inter.

Magari perché incapace di vendere mediaticamente sé stesso. Preferendo far parlare i risultati maturati sul campo, piuttosto che perorare la sua candidatura verso altri lidi.

Le scelte che hanno favorito l’Atalanta

Il perdurare delle assenze in attacco, associate alla voglia di giocarsela strategicamente ad armi pari, contro un dirimpettaio capace di esprimere un gioco collettivo, caratterizzato da una peculiarità specifica, ha convinto Gattuso a cercare – magari soltanto momentanea – un nuovo assetto.

Poiché ad ogni giocatore, in base al proprio ruolo, l’Atalanta assegna un avversario da marcare a uomo, Ringhio ha scelto consapevolmente di schierarsi a specchio. Concludendo l’ennesima rivoluzione al suo progetto tattico: la terza, in poco più di sei mesi.

Francamente, l’esperimento è apparso tutt’altro che futuribile. Specialmente nel primo tempo, il piano gara ha dato davvero l’impressione di mera improvvisazione tattica.

Altro che idea studiata nei minimi dettagli. I nerazzurri l’hanno prima contenuta in maniera magistrale. E dopo, letta alla perfezione, alzando costantemente la pressione. Così sono stati in grado di conquistare progressivamente porzioni massicce di campo, difendendo in avanti.

Immaginare poi di utilizzare Lozano come sponda, isolatissimo in avanti, abbandonato nelle grinfie di un terzetto difensivo in perfetta simbiosi, che gioca a memoria e non sbaglia un movimento, ha prodotto ben pochi effetti sperati.

Del resto, se abbassi tantissimo il baricentro, le distanze diventano siderali. E non fai altro che determinare soltanto palle perse e seconde opportunità in favore degli atalantini.

Non manca qualità al Napoli, la questione è un’altra

Ovviamente, cotanta pochezza tecnica non può certamente essere imputata alla poca ricettività del messicano. Quanto, piuttosto, per mancanza di indicazioni chiare dalla panchina circa l’approccio alla partita.

Attualmente, al netto delle difficoltà che sta attraversando il Napoli, è francamente inconcepibile osservare una squadra dall’elevato tasso qualitativo esprimere questo calcio. Passivo, modesto. Di una pochezza disarmante. Senza spunti propositivi.

La verità è che gli azzurri hanno interpretato la gara con la netta sensazione che dovessero evitare di prendere gol.

Sostanzialmente, testa, cuore e piedi da zero a zero…

Il vero problema, tuttavia, è un altro: il progetto tecnico-tattico di Gattuso sembra arrivato a un punto di stagnazione. E nessuno vuole assumersi la responsabilità di dichiararlo apertamente!

