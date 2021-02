Adda passa a’ nuttata, è proprio il caso di dirlo, nel momento più delicato della stagione per il Napoli. Sia per i risultati negativi, sia per la lunga serie di assenze forzate, che per le prossime partite che arriveranno. Atalanta , Juventus e Granada, in ordine strettamente cronologico, valgono una gran parte del futuro del Napoli.

Robin Gosens, esterno dell’ Atalanta, si dichiara non favorito nella sfida contro i partenopei e lancia l’ allarme: “Troppi punti buttati, brutto segnale, troppe disattenzioni...”.

Se Atene piange, dunque, Sparta non ride. Anche se in questi momenti diventa più produttivo probabilmente fingersi morti per attaccare l’avversario impreparato. Il Napoli visto a Genova non è completamente da buttare. Al di là degli errori tecnici grossolani, la squadra è sembrata viva ed avrebbe meritato almeno un pareggio per le tante occasioni create.

Inutile e controproducente adesso proseguire nel gioco al massacro sull’allenatore, che pure ha le sue colpe, ma col quale bisogna proseguire la stagione che, nonostante tutto, ha ancora tutti gli obiettivi aperti.

Le assenze sono tante, ultimo della lista Kostas Manolas, che ne avrà almeno per tre settimane e complice anche l’ assenza di Koulibaly costringono il tecnico calabrese a ridisegnare completamente la coppia centrale.

Torna alla mente la stagione passata della Roma, che ebbe 14 infortuni, record assoluto, eppure in quella situazione disperata Fonseca trovò uno dei migliori momenti dell’anno, per gioco e risultati, inventandosi nuovi ruoli. Vedi Mancini schierato a centrocampo e ritrovando calciatori che sembravano scomparsi , vedi Pastore che gioco’ le sue ultime partite a grandi livelli.

Ecco, a Napoli è finito il tempo delle lacrime, dei pianti e degli alibi. Soprattutto è ora che ognuno si prenda le proprie responsabilità, a cominciare dai calciatori: troppo spesso si prendono gol per mancanza di concentrazione, quella non te la da l’allenatore, chiunque esso sia.

E’ il momento che si tirino fuori gli attributi senza pensare a chi non c’è ma a quello che ciascuno, singolarmente, può fare in campo: Maksimovic e Rahmani hanno stipendi da professionisti di serie A , è il caso di dimostrarlo .

Da ultimo, ora più che mai, il Napoli ha bisogno di Osimhen, anche a mezzo servizio. E’ il caso di buttarlo dentro così com’è, i compagni hanno bisogno di lui, la società ha dato fondo alle casse per prenderlo e l’ unica speranza che gli azzurri hanno per risalire la china e affrontare questo ciclo terribile in maniera almeno decente passa attraverso i piedi e la testa dell’attaccante nigeriano.

Il tempo delle feste è finito…

Fabrizio Loggia

