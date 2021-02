L’Atalanta non è proprio l’avversario ideale per il Napoli attuale. Un gruppo alla continua ricerca di sé stesso. Sempre in bilico tra una strisciante crisi isterica e l’esplosione definitiva.

Così, la semifinale di Coppa Italia potrebbe davvero segnare il prosieguo della stagione partenopea. Cambiando, nel bene o nel male, il destino di squadra e allenatore.

Un bivio importante, quindi, da non fallire assolutamente. Previa l’aggravarsi ulteriormente di una situazione ambientale già abbastanza incancrenita. Tra il gioco che latita ed i risultati altalenanti. Il tutto, esacerbato dalla diatriba verbale tra Gattuso e ADL.

La speranza dei tifosi napoletani è che la forza degli azzurri, palesata finora solo a tratti, prenda il sopravvento sulle questioni di mero contorno.

Il Napoli si gioca tutto

Il pareggio interno dell’andata ha generato non pochi strascichi polemici, a causa di un approccio alla gara timido e remissivo da parte del Napoli.

Che a distanza di una settimana, si ripresenta contro lo stesso avversario, sperando che la musica cambi completamente.

In effetti, il fatto che si giochi ogni tre giorni allontana tensioni varie e preoccupazioni assortite. Mettendo soltanto il campo al centro dell’attenzione.

La bellezza dell’evento di domani sera è anche questo. Concretamente, il Napoli ha l’occasione per metabolizzare quanto successo la settimana scorsa al Maradona Stadium. Evitando, però, di ripetere il medesimo copione tattico. Tendenzialmente pavido e rinunciatario.

Nell’alveo di una gara comunque imprevedibile. E come tale, aperta a ogni tipo di scenario.

Specialmente per una squadra che appare sempre sull’orlo di una crisi di nervi. Ma poi, immancabilmente, torna a far ricredere i suoi detrattori.

Sfruttare le virtù dell’Atalanta a proprio vantaggio

I princìpi su cui Gian Piero Gasperini fonda il suo calcio sono estremamente chiari.

L’atteggiamento della Dea in fase di non possesso, infatti, è funzionale ad aggredire in avanti, accettando l’uno contro in ogni zona di campo. Senza alcuna preclusione circa la posizione della palla.

In effetti, la squadra nerazzurra non ha paura di rompere la compattezza del blocco difendente. Anzi, consapevolmente, pressa molto alta. Fino a spingersi addirittura ai limiti dell’altrui area di rigore.

Come si nota perfettamente dalla foto tratta dal match di Coppa Italia con la Lazio disputata al Gewiss Stadium.

Una filosofia tesa a disinnescare il tentativo di chi vuole produrre gioco impostando dal basso. In quest’ottica, il piano gara immaginato dagli orobici per domani sarà presumibilmente orientato a mettere in difficoltà Maksimović e Rrahmani. Obbligandoli a perdere un numero enorme di palloni al momento della costruzione.

Per sottrarsi al pressing dei nerazzurri, la strategia di Gattuso potrebbe essere quella di rinunciare a risalire con pulizia da dietro, puntando sui lanci diretti verso l’attacco. Attribuendo ad Ospina un ruolo determinante. Responsabilizzando il colombiano specialmente nell’uso dei piedi.

Di fatto, l’estremo difensore dovrebbe fare la differenza, in fase di possesso. Agendo alle stregua di primo regista e vero playmaker del Napoli.

Alla ricerca di un calcio diretto e verticale

Saltare il centrocampo, dunque, per cercare immediatamente l’uomo più vicino alla porta di Gollini. Che sia Petagna piuttosto che Osimhen. Appoggiandosi alla fisicità del Bisontino, o contando sulla rapidità del nigeriano. In ogni caso, provando ad imporre una maggiore presenza nel contendere i rimbalzi e vincere le seconde palle.

Ringhio continua a riflettere, stuzzicato dall’idea di schierare tra i titolari Osimhen, nonostante la mancanza di brillantezza ne suggerisca un impiego part time. Del resto, i tre mesi di stop forzato per la lussazione alla spalla ed il Covid si fanno sentire, sulle gambe e nella testa dell’ex Lille.

Nell’ottica di interpretare la partita in moda da cercare di sviluppare un calcio maggiormente diretto, il leitmotiv del Napoli in fase di possesso potrebbe essere quello di verticalizzare immediatamente, attraverso rapide transizioni.

Una giocata naturale, per evidenziare il punto debole, reale o presunto, dell’Atalanta. Ovvero, contrapporsi al modello bergamasco, che assegna un avversario da marcare a uomo, con un meccanismo semplice e mai banale: muovere il pallone avanti/dietro/dentro.

Per esempio, la Lazio ha fatto ricorso costantemente al riferimento verticale, da utilizzare come sponda. Per andare successivamente dentro, con l’ausilio del terzo uomo.

