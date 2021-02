Alla vigilia della semifinale di Coppa Italia e in pieno tumulto dopo le dichiarazioni forti di Gattuso nel post partita con il Parma, si è espresso Dario Marcolin ai microfoni di Radio Kiss Kiss sul momento attuale di Napoli ed Atalanta. “Nella gara contro la Lazio, Gasperini è passato da una difesa a tre ad una difesa a quattro, questo ha creato un po ‘ di confusione nella squadra che in campo non si è ritrovata. Merito della Lazio sicuramente, ma senza i riferimenti degli esterni sia Ilicic che Zapata non hanno avuto palloni giocabili…”.

È passato diverso tempo dalla gara di campionato del girone di andata, in quella occasione il Napoli fu devastante, come arrivano oggi le due squadre a questo appuntamento? “Il Napoli ci arriva bene, dopo due vittorie e soprattutto con un nuovo assetto tattico che ha dato sicuramente alla squadra più equilibrio. Abbiamo visto che Elmas come interno di centrocampo può dare molto a Gattuso, tant’è che è stato preferito a Bakayoko , al quale quasi mai l’allenatore partenopeo aveva rinunciato...”.

Alla vigilia di un tour de force per il Napoli, la parola d’ordine deve essere equilibrio: “L’equilibrio è sicuramente la parola più importante a Castel Volturno. Sono sicuro che il Napoli avrà la massima concentrazione in queste due partite, lo ha già dimostrato lo scorso anno vincendo la Coppa Italia. Ho dubbi invece sull’Atalanta , quest’anno non riesce ad avere continuità, anche questa settimana dopo una buona prestazione in Coppa non si è ripetuta in campionato. Mi sembra che la squadra abbia perso certezze , probabilmente anche per i giocatori che sono andati via , quando passa in svantaggio non riesce più a ritrovare la sua consueta determinazione per ribaltare il risultato…”.

L’idea di Marcolin sulla situazione temperamentale in casa Napoli è netta: “Un po’ di serenità sicuramente si è persa, più per i risultati altalenanti che per altre situazioni, gli alti e bassi frequenti nella stagione hanno creato un po’ di malumore. Penso che la Coppa Italia possa rappresentare l’occasione ideale per ritrovare il feeling tra De Laurentiis e Gattuso“.

Fabrizio Loggia