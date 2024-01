Coppa Italia, Mazzarri dopo Napoli-Fiorentina

Primo goal di Simeone e doppietta di Zerbin in coppa Italia contro la Fiorentina di Italiano. Ecco le parole del tecnico azzurro dopo Napoli-Fiorentina.

” Ho visto la partita che la Fiorentina ha giocato prima che arrivassi, aveva vinto 3-1. Ho pensato che stasera avrebbe fatto le stesse cose. Loro stanno meglio di noi e non ce la facevamo a pressarli. Ho pensato di abbassarci un po’ e i ragazzi lo hanno fatto bene.

Zerbin? Per me ha doti incredibili. Purtroppo ora si prendono giocatori dall’estero e non si guarda in caso. Deve migliorare, oggi ha fatto passi da gigante davanti alla porta. Ha fatto la Serie B per bene e si trova a giocare con una grande squadra come il Napoli. Va aspettato un po’ ma sono convinto che avrà un grande futuro. Simeone è il giocatore che tutti vorrebbero avere in rosa, è sempre disponibile. Sono contento per lui perché si merita il gol”.

