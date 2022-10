Coppa Italia: Il Napoli trova la Cremonese

Il Napoli sfiderà la Cremonese nella gara unica degli ottavi di Coppa Italia 2022-2023. La squadra lombarda ha battuto il Modena per 4-2 dopo i tempi supplementari (gol decisivo di Sernicola) e si è qualificata per la sfida contro i partenopei. La data della gara tra gli azzurri e i grigiorossi non è stata ancora ufficialmente comunicata, ma sarà l’11 gennaio o il 18 gennaio 2023. Il match si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Nelle prossime settimane il Napoli poi provvederà a mettere i biglietti in vendita.

La vincente del match sfiderà nei quarti di finale chi uscirà vincitore dalla sfida tra Roma e Genoa.

Dove vedere in TV la partita?

Tutte le sfide della Coppa Italia saranno trasmesse in chiaro su Mediaset che ha acquistato i diritti della competizione. Dagli ottavi di finale in poi i match si potranno seguire su Italia 1 e su Canale 5. Per quanto riguarda lo streaming ci si potrà collegare attraverso dispositivi fissi e portatili, al sito di Mediaset Infinity in chiaro, senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti.

