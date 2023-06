Coppa Italia 2023/24: Napoli, un quarto niente male!…Si giocherà al Maradona

Qui Napoli: Con la fine della stagione si inizia a delineare, oltre alle semifinali già certe di Supercoppa Italiana, anche il tabellone della Coppa Italia. Almeno per quanto riguarda la parte che comprende le big. Infatti, da qualche anno, il regolamento prevede gli scontri delinearsi attraverso le posizioni del campionato precedente. Il numero di teste di serie è già deciso, così come a chi verrà accoppiato negli eventuali quarti di finale. Il Napoli partirà con il numero 2 in griglia, in quanto il numero 1 spetta alla vincente della Coppa in carica, ovvero l’Inter.

Gli incroci sono realizzati, agli eventuali quarti, in questo modo: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Seguendo questo schema si scorge come la possibile avversaria del Napoli è…la Juventus! Il confronto si terrebbe in gara secca al “Maradona“, ma ricordiamo che le big entrano in gioco agli ottavi di finale e quindi ci sarebbe un turno con un avversario medio-piccolo da superare. E considerando come sono andate le cose negli ultimi anni, con gli azzurri sempre fuori agli ottavi, è tutt’altro che scontato. Ad ogni modo se tutte le big avanzassero si prospettano quarti da urlo: Inter-Fiorentina remake dell’ultima finale, il derby di Roma e come detto Napoli-Juve. Le date non sono stare rese ancora note. Andiamo a vedere nei dettagli la situazione.

1 Inter (vincitrice Coppa Italia)

2 Napoli (Campione d’Italia)

3 Lazio (2ª classificata in Serie A)

4 Milan (4ª classificata in Serie A)

5 Atalanta (5ª classificata in Serie A)

6 Roma (6ª classificata in Serie A)

7 Juventus (7ª classificata in Serie A)

8 Fiorentina (8ª classificata in Serie A)

GLI EVENTUALI QUARTI

Inter-Fiorentina

Milan-Atalanta

Napoli-Juventus

Lazio-Roma

