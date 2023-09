“Contro i rossoblù, sarà questa la grande sorpresa di formazione” Peppe Iannicelli non ha dubbi…

Sarà un Napoli diverso dal solito, quello che domani sera andrà in Liguria per affrontare il Genoa di Alberto Gilardino nella quarta giornata del campionato italiano di Serie A. L’allenatore azzurro Rudi Garcia, nel corso del suo consueto intervento in conferenza stampa, ha ammesso di pensare al turnover, considerando le tante partite ravvicinate che attendono la sua squadra, impegnata in Champions League, contro i portoghesi del Braga, subito dopo la sfida del ‘Marassi’.

A tal proposito, Pepe Iannicelli, giornalista, ha commentato ai microfoni di Radio Marte:

“Io partirei con Eljif Elmas titolare: potrebbe essere questa la grande sorpresa di formazione, dal momento che Garcia non lo ha mai usato. Il macedone è cresciuto molto sul piano tattico ed ha fatto bene in Nazionale. Non dimentichiamoci che la Champions ci sarà subito dopo il Genoa, saranno delle partite ravvicinatissime. Non mi aspetto di vedere Natan titolare. Giocherà Mario Rui? Questo sì. Mi aspetto di vedere Kvara: non farà ancora panchina”.

