“Contratto Osimhen? Secondo me, questa è la solita offesa che si fa ai lettori!” Antonio Corbo e quella verita’ che non si vuol vedere…

Antonio Corbo, firma del quotidiano ‘La Repubblica’, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione ‘Tutti in ritiro‘, soffermandosi su alcuni temi caldi in casa Napoli. L’opinionista sportivo si è espresso – tra l’altro – sul futuro di Victor Osimhen:

“Purtroppo – ha detto – si è avverata una mia profezia: per realizzare un’impresa, servono in tanti, ma poi è difficile spartirne i meriti” ha esordito il giornalista, commentando la separazione del Napoli da Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

A proposito di Osimhen, invece:

“Resta oppure no? La mia risposta è breve e, spero, un po’ originale. Secondo me, questa è la solita offesa che si fa ai lettori. Da una parte, infatti, la gente legge sui social che Osimhen prova un amore infinito per Napoli, ma dall’altro, al contempo, legge che non si sblocca il rinnovo del suo contratto con il Napoli. Quindi dico: quando smettiamo di prendere i giro i tifosi del Napoli ed i nostri lettori?” ha concluso Corbo.

