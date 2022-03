Continuare ad avere fiducia in questo Napoli è un atto d’amore puro

C’era qualcosa da salvare nel Napoli “ammirato” nel primo tempo con l’Udinese? Al di là del risultato, che già di per sè parlava abbastanza chiaro, la frazione di gioco iniziale contro i friulani aveva messo ancora una volta in evidenza le lacune di un gruppo capace di sciogliersi come neve al sole ogni qual volta, invece, avrebbe dovuto dimostrare quanto seriamente potesse candidarsi nella corsa allo scudetto.

Era inevitabile, quindi, visto l’ennesimo approccio tremebondo e pavido degli azzurri, che rispuntassero le solite critiche mosse nei confronti del gruppo allenato da Spalletti. Ovvero, che gli mancasse sempre qualcosa per vincere le partite importanti.

Insomma, un senso di incompiutezza che appariva quasi una sentenza definitiva. Basta rileggere la storia dei 45′ in cui la squadra partenopea è stata in svantaggio per rendersi conto che sussistono problemi evidentemente irrisolti. Che ovviamente c’entrano poco o nulla con il luogo comune trito e ritrito della mancanza di carattere.

Mertens cambia la scena

Del resto, le statistiche non sono oro colato. Eppure, almeno da un certo punto di vista, hanno il dono della inattacabilità, e difficilmente mentono. Dunque, sottolineare che il Napoli nella prima parte di gara abbia camminato, poco votato alla verticalità, non deve generare indignazione. Anzi, nel leggere con onestà il match, viene naturale rimarcare uno sterile quanto infruttuoso possesso palla. Funzionale a tirare verso la porta di Silvestri praticamente mai,

Riavvolgendo il nastro del secondo tempo, però, appare sin troppo evidente come soltanto alzando il ritmo del giropalla e l’intensità nella fase di possesso, gli azzurri siano stati più efficaci, al punto da confezionare poi un calcio maggiormente qualitativo.

Facile pure pensare all’ingresso di Mertens come spartiacque tra una squadra lenta e prevedibile, che ritrova la sua identità, trasformandosi d’incanto. Così da esaltare quei princìpi cuciti su misura per innescare il primordiale talento offensivo di Osimhen.

Il belga non ha fatto nulla di trascendentale. Nondimeno, s’è palesato con piccole cose, magari poco appariscenti. Riabilitando sè stesso, nonchè mettendo a tacere chi lo considerava già un ex, tristemente avviatosi sul viale del tramonto. Ma lo spirito con cui ha interpretato la ripresa ha avuto un impatto talmente travolgente, che diventa limitativo descriverne gli effetti sulla scorta di mere considerazioni tecniche.

Spietato nell’andarsi a creare spazi, là dove gli avversari hanno meno opportunità di contrastarlo, Ciro è dotato di un istinto magnetico per calamitare i palloni nella trequarti, producendo un cortocircuito tattico nell’Udinese. La squadra di Cioffi, infatti, s’è dimostrata vulnerabile al gioco associativo sviluppato da Mertens, bravo a muoversi alle spalle di Walace. Costringendo il regista dei bianconeri ad una scelta votata al sacrificio in marcatura.

Napoli vola sulle “ali” dell’entusiasmo

E se in questo momento della stagione Osimhen è immarcabile per chiunque tenti di frenarne la naturale inclinazione a sbranare la profondità, oggi nell’ultimo terzo di campo hanno spostato gli equilibri i due esterni. Politano e Insigne svolgono un lavoro complementare, che rende il Napoli in grado di garantirsi l’ampiezza, ed al contempo esplorare i mezzi spazi dietro la mediana degli ospiti.

L’ex Sassuolo punta costantemente il dirimpettaio in fascia, creando superiorità numerica. Il Capitano, invece, è un generatore automatico di sovrannumero posizionale. Perchè fa progredire l’azione lateralmente, obbligando Molina a correre all’indietro. Ma quando stringe la posizione, occupando lo spazio alle spalle Pereyra, cuce la manovra e consolida il possesso.

Insomma, secondo un mucchio di Soloni del dibattito calcistico televisivo, opinionisti cui nessuno ha chiesto esplicitamente il loro parere, agli azzurri mancheranno anche le condizioni economiche e strutturali per contendere alle milanesi lo scudetto.

Nel frattempo il campionato rimane ancora saldamente nel destino della squadra di Spalletti.

