Conterio: “Gattuso è sempre stato il primo nome per la Fiorentina”

A “Radio Punto Nuovo“, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Conterio, caporedattore di Tuttomercatoweb, soffermandosi su Gattuso alla Fiorentina.

“Tramite il suo procuratore Jorge Mendes, Gattuso ha avuto contatti sia con la Fiorentina sia con la Lazio”

“La Lazio, a sua volta, era interessata anche a Conceição. L’accordo tra i viola e Gattuso era stato trovato già a metà aprile, la fumata nera che era stata paventata in realtà non c’è mai stata, sebbene la Fiorentina si fosse cautelata parlando con Paulo Fonseca. A Firenze la reazione per il suo arrivo è stata molto positiva. Italiano probabilmente non andrà al Sassuolo perché non è stato trovato l’accordo sui membri dello staff. Tanti allenatori cambieranno squadra, ma saranno molti a restare con il cerino in mano”.

