Conte: “Maradona dodicesimo uomo in campo”

Vittoria netta e meritata, quella del Napoli contro il Bologna, dove Antonio Conte evidenzia l’importanza del pubblico.

Nel post gara ai microfoni di DAZN, il tecnico leccese parte dalla sconfitta di Verona:

“Non aver subito gol è stato importante, venivamo da un secondo tempo disastroso a Verona. Avevo detto in conferenza, che questo cazzotto forse ci ha dato qualcosa, che se vogliamo dimenticare il passato, dobbiamo stare al centro del ring. I cazzotti si prendono e si danno, poi alla fine vediamo chi resta in piedi. Il Maradona stasera è stato il 12esimo uomo in campo”

La partita è stata decisa dai senatori, l’allenatore degli azzurri sottolinea la loro importanza :

“Ho sempre detto di avere grande fiducia nel gruppo storico. Ho voluto che tanti rimanessero qui, per qualcosa di indissolubile tra me e loro. Parliamo di ragazzi per bene, che si allenano molto. Il primo ad essere dispiaciuto dopo Verona ero io, è stata una settimana tosta, ci siamo compattati ancora di più”

Fiducia per il futuro dei partenopei, dalle sue parole Antonio Conte sembra che abbia trovato, la quadratura del cerchio:

“Abbiamo capito che dobbiamo essere un corpo unico, perché da soli non si va da nessuna parte. Dobbiamo portarci dentro questa gioia, perché sono cose che ti fanno andare avanti. Sono i primi tre punti col Napoli, arrivati al Maradona questo mi emoziona”

Tante emozioni anche per la gente accorsa allo stadio numerosa, nonostante il periodo vacanziero. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, con altri acquisti importanti in arrivo, questo Napoli è sembrato già, su una buona strada.