La terza avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma comincia contro il Napoli. In questi giorni a Trigoria l’allenatore ha fatto valere la sua leadership, senza mai alzare il tono della voce. Ma lavorando per restituire una precisa identità ai giallorossi, smarrita durante la fallimentare gestione Juric. Ecco perché è assai probabile che domenica dovrebbero esserci delle importanti novità in termini di formazione. Nonché nell’atteggiamento da tenere al cospetto dei padroni di casa. Le parole rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione suggeriscono l’ipotesi del cambio modulo, per affrontare un avversario che non utilizza un pressing asfissiante, bensì posiziona il baricentro ad altezza media. E da lì comincia a sviluppare il suo calcio, fortemente orientato alla fluidità della fase offensiva. Dunque, un approccio funzionale a mettere chili di sabbia negli ingranaggi perfettamente oliati finora da Conte, che presumibilmente si tradurrà in una Roma molto attenta difensivamente.

Roma col 4-3-2-1

Appare evidente che l’ago della bilancia sarà Dybala. Se pienamente recuperato, allora Ranieri opterà per il 4-3-2-1. Una strategia finalizzata a costringere gli azzurri in situazione di inferiorità numerica nella prima costruzione. Così da impedire alla squadra partenopea di manovrare efficacemente, consolidando il possesso nella propria trequarti. L’idea è che a turno, uno tra Pellegrini e la Joya abbandoni la posizione iniziale e segua Lobotka, schermandone le ricezioni. Mentre l’altra sottopunta si avvicina a Dovbyk, creando la parità contro Rrhamani e Buongiorno. A mettere ansia in mezzo al campo sul reparto nevralgico del Napoli, una naturale contrapposizione tra mezzali: Koné e Pisilli uomo su uomo, rispettivamente accoppiati a McTominay e Anguissa. Ovviamente, Cristante alle spalle presidia gli spazi in copertura. E oltre a non lasciare sguarnita la zona davanti alla difesa, funge da punto di riferimento su cui appoggiarsi per gestire il pallone.

Roma col 4-5-1

Bisogna considerare che Ranieri non è affatto uno sprovveduto; chissà che non abbia preso spunti dalle precedenti uscite del Napoli per rendergli maggiormente complicato il gioco. Magari scegliendo un compatto 4-5-1 che lascia soltanto Dovbyk là davanti. Affollando poi il centrocampo con due linee strette e corte. Mettendo quindi Soulé al posto dell’argentino, portato comunque in panchina, ed El Shaarawy in luogo di Pisilli.

Del resto, è risaputo che Conte vuole dai suoi un possesso fluido, ricco di rotazioni posizionali. La chiave per spostare continuamente da un lato all’altro gli avversari, destrutturandone la compattezza difensiva. Convinto che nelle more delle scalate di reparto, non sempre si possa essere attenti e puntuali nel passarsi le marcature. Per venire a capo della tattica difensiva messa a punto da Ranieri, l’unica via percorribile rimane quella di esplorare il cambio campo, ribaltando velocemente il fronte d’attacco. Stimolando il terzino opposto, oppure favorendo la ricerca dell’ampiezza con l’esterno più lontano dal pallone, determinando la classica giocata in catena: la sovrapposizione interna del laterale difensivo. Un movimento profondo e verticale che va decodificato con il giusto timing per essere assorbito, altrimenti l’inserimento nel cuore della trequarti altrui diventa letteralmente devastante.

