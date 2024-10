Conte: Volevamo vincere.

Gara difficile, quella del Castellani, come era prevedibile. Primo tempo nettamente in mano ai toscani, nella ripresa il Napoli viene fuori, trova il gol e porta a casa tre punti pesantissimi. A fine partita, Antonio Conte, intervistato da DAZN, racconta le sue sensazioni:

“Non volevo vincerla, ma volevamo vincere, il verbo è sempre il noi. Una partita che volevamo vincere tutti, ma avevo avvertito che l’Empoli è una squadra tra le più in forma del campionato. Qua nessuno aveva trovato il gol, c’erano tantissime insidie, non mi è piaciuto il primo tempo, non mi è piaciuto l’approccio. Siamo partiti timidi, impauriti, nel secondo tempo ho cambiato qualcosa a livello tattico, nella ripresa abbiamo meritato di passare in vantaggio”