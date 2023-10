Da quando ha cominciato a scricchiolare la panchina di Garcia, all’ombra del Vesuvio non s’è fatto altro che immaginare chi potesse raccoglierne l’eredità, qualora davvero De Laurentiis optasse per l’esonero.

Nondimeno, la fiducia “a tempo” non può essere letta come la ferrea volontà concessa dal presidente di tranquillizzare il francese circa il suo destino. Al contrario, sembra più un tentativo di prendere tempo, sondando magari il terreno con i possibili successori.

A Napoli, dunque, impazza nuovamente il toto-allenatore, manco fossimo tornati ai giorni immediatamente successivi alla conquista dello scudetto. Quelli caratterizzati da uno smodato entusiasmo, sicuramente smorzato dalle dimissioni di Spalletti.

Con il proprietario del club partenopeo è sempre complicato pronosticare gli scenari futuri, anche se appare scontato il tentativo di affidare le sorti dei Campioni d’Italia all’unico Top Coach ancora senza panchina. Ovviamente, stiamo parlando di Antonio Conte.

Ma siamo veramente sicuri che si riveli poi la scelta migliore. In grado cioè di risollevare emotivamente il trend negativo che alberga all’interno del gruppo azzurro.

Prototipo ideale o azzardo

Trascurando solo per un attimo il curriculum vincente, che lo rende obbligatoriamente un tecnico di altissimo profilo, per rimettere il Napoli “al centro del villaggio”, restituendo continuità alla squadra, bisognerà innanzitutto entrare nella testa dei giocatori.

Proverbiali i racconti che girano nell’ambiente sulle sue capacità motivazionali: un duro, quindi, che crea attaccamento alla maglia grazie a ferrea determinazione, associata a grande intensità, sul piano fisico e mentale.

Metodo semplice, e al contempo, approccio martellante, veicolato attraverso una indiscutibile cultura del lavoro. Per lui, l’origine di ogni soluzione. Qualità che non gli fanno certamente difetto, per prendere possesso dello spogliatoio azzurro, incendiato da polemiche striscianti e palesi malcontenti. Quasi ai limiti dell’ammutinamento. Insomma, a livello caratteriale possiede le carte in regola per aggiustare i fermenti di Castelvolturno.

Quando è subentrato in corso d’opera al Tottenham, è riuscito a garantire quello scossone che gli chiedeva il club, impattando immediatamente sui risultati degli Hammers: rimane imbattuto nelle prime sette gare disputate. A fine stagione riporta i londinesi in Champions League dopo un biennio d’assenza.

Al di là di carisma e preparazione, comunque, Conte dovrebbe dimostrare un’abbondante dose di pragmatismo, obbligato a tirare fuori il meglio da una rosa che finora ha giocato un calcio profondamente diverso da quello preferito dal leccese: dal 4-3-3 (oppure 4-2-3-1) al 3-5-2 (o 3-4-1-2).

Principi potenzialmente indigesti

Qui veniamo alla ragione per cui prendere Conte sarebbe un rischio, seppur calcolato: l’ossessione per la difesa a tre si concilia poco con la composizione dell’organico partenopeo. Che già va in difficolta nello schierare due centrali affidabili. Figuriamoci aggiungerne un altro. Inoltre, l’aver radicalizzato quel sistema di gioco mal si coniugherebbe con la creatività di esterni offensivi con spiccate tendenze al dribbling come Politano e Kvaratskhelia.

In questo scenario forse il Napoli sarebbe una scelta nient’affatto coerente, perché c’è il rischio concreto di snaturare la propria filosofia calcistica. Anche se è delittuoso solamente pensare che un allenatore del suo calibro possa reprimere il talento. L’ortodossia non gli appartiene. Tantomeno si tirerebbe indietro nell’inserire giocatori di qualità, convincendoli della bontà di adattarsi alle mutate richieste tattiche.

Last but not least, ovvero ultimo punto della lista, ma non per questo meno importante dei precedenti, da valutare la convivenza tra De Laurentiis e Conte. Che ovunque abbia allenato, presto o tardi, s’è scontrato con la società, tutt’altro che disponibile a concedergli pieni poteri, sul mercato e nello spogliatoio. Ergo, non vorremmo essere nei panni di Adl, chiamato a prendere una decisione che in un modo o nell’altro lo metterà con le spalle al muro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Niente più rotazioni in mediana, così ristagna il possesso del Napoli

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati