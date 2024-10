Conte si “difende”: non è un Napoli “sporco”

Conte adora la spazio in conferenza. Ne ha polso e conosce la sua gestione.

“Questa non è una vittoria sporca. Sporco è altra cosa. È indossare un elmetto ed evitare il contropiede. Se non si capisce questo è un problema, si fa confusione”.

Spiega Conte in conferenza. Il Napoli non sta giocando partite sporche, sta solo incontrando le difficoltà che squadre accorte impongono.

Accettiamo il chiarimento e con cortesia dissentiamo.

Va ricordato al nostro mister che ha nelle mani pur sempre un top team che ha speso 150 milioni di euro in estate.

Insomma, giustamente, Conte difende Conte e ci mancherebbe.

Non è un Napoli “sporco”, non è basso, non è timoroso, è soltanto equilibrato.

Equilibrato prima di ogni cosa.

Lecce o Milan che sia.

“A casa mia si dice, non confondiamo il punto con la figura “, Conte dixit.

Pedagogista dello Sport