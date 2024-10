Conte presenta la sfida contro il Como: “Dobbiamo pedalare forte”

Conte: Dobbiamo pedalare forte!

Alla vigilia della partita di Venerdì sera, contro il Como, il tecnico del Napoli parte parlando del suo avversario:

Fabregas me lo ricordo da giocatore, già si vedevano le prospettive da allenatore. Il Como è la squadra rivelazione, poteva fare 9 punti nelle ultime tre partite. Giocatori che hanno un grande futuro, ma anche calciatori di esperienza. Sappiamo che affronteremo una squadra che ci creerà problematiche.

Si parla molto di stadi in questo periodo, soprattutto in previsione degli Europei del 2032, previsti in Italia. Anche Napoli è in corsa per avere il suo stadio, il tecnico salentino ha una sua idea:

In Italia siamo indietro, lo stadio di proprietà è fondamentale per la crescita dei club. Bisognerà anche in Italia fare questo, abbiamo degli stadi storici, io troverei il modo per renderli più accoglienti.

Romelu Lukaku, tanto voluto da Antonio Conte non è ancora al 100% della condizione, il Mister è soddisfatto del belga:

Lukaku sta lavorando, si sta inserendo piano, piano, sta crescendo è integrato bene con il resto del gruppo

Il Napoli sembra già sulla buona strada, per il Mister c’è tanto da lavorare:

Lavoriamo per migliorare, sotto ogni punto di vista. Mi piace la disponibilità dei ragazzi, sono passati solo tre mesi, ci sono dei margini di miglioramento, ma ci sono dei progressi

Giocare prima da primi in classifica può creare eccessiva pressione, per Conte questo è un fatto positivo:

Giocare prima è un vantaggio se vinceremo. La classifica in questo momento conta poco, contano i tre punti. La pressione la sento sempre, bisogna abituarci ad avere sempre pressione, questo ti aumenta la concentrazione e l’attenzione. Deve diventare una pressione positiva. Bisogna pedalare forte.

L’uscita dal campo di Kvaratskhelia contro il Monza ha suscitato qualche mugugno, il Georgiano è sembrato contrariato. Per il tecnico del Napoli, non ci sono problemi di nessun tipo:

Kvara non l’ho visto, lui ha fatto una buona partita, però era ammonito, era un po’ nervoso, io lo vedo molto coinvolto.

La città di Napoli è già in subbuglio, per questa squadra e il suo tecnico. La squadra però, secondo il Mister, deve approfittare di questo entusiasmo:

Questa passione è linfa per noi, non ci vogliamo isolare, vogliamo condividere con i nostri tifosi, dando il 100%.

Parole chiare, Napoli pronto a dare tutto per il proprio pubblico, ma soprattutto per la classifica.