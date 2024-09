Juventus–Napoli e un Antonio Conte di mezzo. Basta questo per rendere affascinante la sfida di sabato alle 18, quando il tecnico salentino tornerà allo Stadium da avversario e con un punto di vantaggio in classifica. I bianconeri, dopo il 3-1 sul PSV, si rituffano in campionato, dove sono ancora imbattuti: come riporta Agipronews, su Planetwin365 e 888sport le quote per la vittoria galleggiano tra 2,20 e 2,23, mentre il colpo del Napoli, che ha vinto sei degli ultimi nove scontri diretti in campionato, è offerto tra 3,41 e 3,55, con il pareggio a 3,25. Equilibri che rispecchiano le scelte degli scommettitori: il 43% ha puntato sulla Juventus, il 30% sul pareggio, mentre il 27% crede nel segno «2».

Per i bookie è sfida Vlahovic-Lukaku

Avanti il segno Under (1,65) sull’Over (2,11), anche per i numeri difensivi della Juventus, che ha mantenuto la porta inviolata nelle prime quattro di Serie A; gli ultimi due scontri diretti a Torino, inoltre sono terminati 1-0 e 0-1. Stessa quota, invece, per Goal e No Goal, ipotesi attestate a 1,85. Sfida annunciata per il gol tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku: lo juventino è in pole a 2,35, mentre il belga, che contro la Juve ha perso cinque volte su sette in campionato, rincorre a 3,35. I due saranno assistiti rispettivamente da Kenan Yildiz, proposto a 4 dopo la perla contro il PSV, e Khvicha Kvaratskhelia, in lavagna a 3,85.

Chi sarà l’allenatore del mese?

Grande sorpresa invece per il premio di miglior allenatore del mese, dove comanda Kosta Runjaic, il tedesco alla guida dell’Udinese, tornata al primo posto in solitaria tredici anni dopo. Per i bookie è lui il favorito, a 1,70, davanti ad Antonio Conte, dato a 2,50, e la coppia Thiago Motta-Simone Inzaghi, proposta a 4 volte la posta.

