“Conte possibile a Novembre grazie al decreto crescita…” Enrico Fedele si sbilancia sul nuovo tecnico azzurro

Antonio Conte possibile nuovo allenatore del Napoli. E’ la convinzione di Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre.

“Magnifichiamo Sassuolo, Lecce e Frosinone solo perché li abbiamo battuti, dimenticando che squadre al livello del Napoli, come Lazio e Fiorentina, poi ci sconfiggono e lo fanno pesantemente. Quanto all’allenatore, il Napoli voleva altri personaggi: pensava a Vincenzo Italiano, Luis Enrique, Thiago Motta e Julian Nagelsmann”.

Fedele ha poi aggiunto: “Esonero di Rudi Garcia, adesso? Stiamo a vedere cosa deciderà il presidente, ma la strada è quella. Prendere Antonio Conte sarebbe un problema economico, il che rende difficile un suo approdo in Campania? No, non c’è problema economico se arriva dopo il 31 ottobre, perché da novembre si potrebbe usufruire del Decreto Crescita, abbassando i costi del suo stipendio”.

LE CIFRE – “Ingaggiare Antonio Conte sarebbe possibile, soprattutto se il mister facesse un passo e calasse un po’ le sue pretese economiche. Se volesse un minimo di 10 milioni, potrebbe arrivare al Napoli con il Decreto Crescita per circa 13-14 lordi. Se invece il Napoli volesse pagarlo una decina, potremmo ipotizzare un netto da 7 milioni per un lordo da circa 9,5. A quel punto, ci si potrebbe pensare”.

LE ALTERNATIVE – “Altri allenatori prendibili, per qualità ed importanza della piazza, non ce ne sono: solo Conte darebbe una scossa. Galtier altro nome al vaglio? Non è l’allenatore adatto. Tudor? Non mi ispira fiducia: non punterei su di lui. Lo ripeto: al Napoli serve Antonio Conte” ha concluso Fedele.

