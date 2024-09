Conte presenta Juve-Napoli: “Abbiamo la voglia di offrire un grande spettacolo. Partita da tre punti”

Antonio Conte, in conferenza stampa per la sfida alla sua ex Juve, pensa solo al presente. A quanto fatto fin’ora, all’importanza del match, soprattutto per la classifica:

“Come ho detto anche prima di Cagliari, tutte le squadre sono in fase di costruzione. Ogni partita però vale tre punti, c’è la necessità di fare buone prestazioni e fare punti. Alla fine, sono questi che valgono a conclusione del campionato”

Due squadre, secondo il tecnico del Napoli, che partono da piani diversi:

“Si parte da livelli diversi, vista l’annata passata. Ci sono 18 punti da recuperare, non possiamo pensare di finire a 40 punti dalla prima, come accaduto. Partiamo da due livelli diversi, però ci auguriamo che nella gara di ritorno, ci siano più certezze”

Tornare a Torino, per Conte non sarà comunque, un elemento da non valutare:

“La mia storia parla di 13 anni alla Juventus, da calciatore. Tre anni da allenatore, faccio parte della storia del club bianconero. Oggi però sono orgoglioso di essere a Napoli, ci sarà emozione nel tornare in quello stadio”

La squadra ha lavorato tutta la settimana su questa partita, a differenza dell’avversario. Il tecnico salentino è soddisfatto, del lavoro svolto:

“Abbiamo voglia di offrire spettacolo. Durante le partite devi essere pronto a sporcare, l’abito che indossi. Si tratta di un ottimo connubio per le squadre, che vogliono vincere. Ovviamente dobbiamo migliorare”

L’attenzione sulla gestione difensiva è sempre al centro dei pensieri, dell’allenatore azzurro:

“Tutti vorremmo fare quattro gol e non subirne, il campionato italiano è molto tattico, per cui questo risulterà difficile. Io odio il gioco violento, gli arbitri non devono aver paura di sanzionare con un cartellino, anche se la partita è iniziata da poco. A Cagliari abbiamo subito un duro intervento dopo 30 secondi, che andava sanzionato”

In riferimento anche alle botte subite da Kvaratskhelia.

Una settimana in più per lavorare con gli ultimi arrivati, per Conte , l’inserimento procede bene:

“Col passare delle settimane stanno entrando, sempre più nelle nostre idee. Ho dei ragazzi molto ricettivi”

Proprio a Torino, l’apporto degli ultimi acquisti, potrà essere determinante. Il tecnico del Napoli, anche se non lo ha detto, terrà in modo particolare a far bella figura, nella sua vecchia casa.