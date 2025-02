Conte non concede riposo. Subito a lavoro dopo il pari con l’Udinese.

Dopo la vittoria contro la Juventus, il tecnico salentino aveva concesso tre giorni di riposo alla squadra, questa volta il Napoli è ripartito subito. Già da Lunedì, gli azzurri si sono ritrovati a Castel Volturno, per riprendere gli allenamenti. Come riporta il Mattino, Conte ha voluto subito la squadra davanti a sé, dopo il passo falso casalingo. L’allenatore del Napoli non pianifica il lavoro, ma decide di volta in volta. Non è una punizione, come sottolinea il quotidiano campano, ma la volontà di non staccare la spina, visto che i tre giorni concessi, dopo la vittoria sui bianconeri, non hanno prodotto dei buoni risultati.

Conte ha percepito un campanello d’allarme, radunando il gruppo, a cui ha sottoposto la visione di video, riguardanti soprattutto il gol incassato domenica. Nessuna critica ai calciatori, ma soltanto complimenti da parte del mister. Nelle ultime due apparizioni, però, il Napoli è sembrato scarico, soprattutto da un punto di vista atletico. Contro la Lazio, all’Olimpico, ci vorrà tutt’altra prestazione. Gli uomini di Baroni contro il Monza, sono apparsi in buona forma, seppur l’avversario non è di quelli probanti. Già all’andata però, i partenopei subirono la pressione biancoceleste, nella sconfitta al Maradona. Dopo la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, il Napoli non può concedersi, ulteriori battute d’arresto.