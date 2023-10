Conte-Napoli, il “matrimonio” bloccato anche dal Decreto Crescita! La posizione di Adl

Il Napoli sta trattando Antonio Conte per sostituire Garcia: uno degli ostacoli è l’ingaggio elevato che percepisce il tecnico, per questo motivo si sperava di poter puntare sul Decreto Crescita che avrebbe consentito uno sconto sulle tasse. Secondo Cronache di Spogliatoio non sarebbe possibile utilizzarlo:

“Antonio Conte viveva in albergo a Londra e ha sempre mantenuto la residenza a Torino. Per questo motivo non è applicabile il decreto crescita e ADL potrebbe dover pagare un lordo più alto per accontentarlo. A Luis Enrique era pronto a offrire 12 milioni: l’aspetto economico non sarà lo scoglio. Conte deve accettare le condizioni tecniche e di progetto”.

